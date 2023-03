Pallanuoto: domani pomeriggio Rari Nantes maschile in vasca a Camogli con la capolista

Rari Nantes Imperia in vasca, nel prossimo weekend, soltanto con la prima squadra Maschile. Le ragazze di Paolo Ragosa infatti osserveranno il turno di riposo, stabilito dal calendario, prima di tornare a giocare il prossimo 19 marzo.

I giallorossi saranno di scena, domani dalle 18, alla 'Giuva Baldini' contro la corazzata Camogli che non ha mai perso in campionato, annoverando inoltre la miglior difesa ed il miglior attacco della rassegna. Direzione tutta in rosa affidata ad Alessia Ferrari e Federica Rizzo.