Elezioni Imperia: il candidato Sindaco Luciano Zarbano in visita alla località di Barcheto

Il candidato Sindaco di Imperia Luciano Zarbano, a richiesta di alcuni residenti, si è recato in Località Barcheto per constatare personalmente le condizioni della zona, che gli erano state rappresentate. Luciano Zarbano testualmente descrive la visita: “Ho trovato i miei concittadini sfiduciati, ma allo stesso tempo desiderosi d’aiuto. Ho subito capito il motivo. Infatti ho potuto constatare che la strada, il cui manto stradale è mal ridotto, è un improbabile pista di veicoli di qualsiasi dimensione, che sfrecciano a velocità sostenuta, mettendo in pericolo i cittadini che abitano in zona. Anche la segnaletica orizzontale e verticale non è in sintonia con i progetti che sono stati ipotizzati nelle altre parti della città e che caratterizzano quest’ultimo scorcio temporale dell’attuale amministrazione. Inoltre non esiste alcuna illuminazione negli attraversamenti pedonali, mettendo in pericolo gli stessi passanti".



"Proseguendo il viaggio verso il lato monte - continua Zarbano -, la situazione peggiora nettamente. Infatti il bordo strada è un parcheggio selvaggio di TIR e auto. In generale la sensazione che si prova è quella di totale abbandono. Infatti la sporcizia ai lati della strada e un’estemporanea discarica nei pressi del letto del fiume Impero fanno da cornice ad un quadro poco edificante e non in linea con le simulazioni (di come sarà o sarebbe…se fosse vero) e proclami di fiumi di danaro spesi riguardanti altre zone della città. Nell’ascoltare il racconto dei residenti sono stato pervaso da una sensazione di frustrazione e di impotenza. In questo momento sarebbe troppo facile per me fare promesse elettorali, ma posso dire con certezza che non è sicuramente questa l’Imperia che immagino. Il 14 e 15 maggio gli imperiesi avranno, da cittadini liberi da qualsiasi condizionamento, il miglior strumento per rendere Imperia più bella. A buon intenditore poche parole. Spero solo di non essere considerato un disturbatore”.