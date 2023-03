Novità Mercedes: le auto da conoscere per chi desidera cambiare

Hai in programma di cambiare auto? I modelli Mercedes possono essere l’opzione migliore; abbiamo interpellato Trivellato, celebre concessionaria ufficiale Mercedes-Benz e smart e unico AMG Performance Center in Veneto, che ci ha fornito alcune tip e alcuni suggerimenti preziosi per scoprire il mondo di uno dei marchi luxury del settore motori.

3 modelli top di Mercedes che devi conoscere

La prima proposta da prendere in considerazione è senza dubbio la Mercedes Classe A. La nuova Mercedes classe A unisce l’attenzione al design al sistema MBUX di ultima generazione, oltre a vantare una offerta motori top di gamma anche nella versione ibrida. Si parte solitamente da circa 35.00 euro per il modello A 180 Automatic a Benzina, salendo fino ad oltre i 68.000 per la Mercedes A 45S AMG. Chiaramente i costi possono variare fortemente: parlando di Mercedes Classe A prezzo, questo può avere un range variabile a seconda del motore scelto e di tutti gli optional che possono essere applicati. Tra le più popolari spicca Classe A Sedan restyling, una novità di fine 2022 che parte da 35.986 € inserendo la proposta nella gamma delle ibride leggere.

Chi non ha troppi problemi di budget e cerca alte performance non può perdere Mercedes GLE con prezzo a partire da 83.488 euro. Anche in questo caso i costi possono variare a seconda degli optional scelti; il SUV luxury è una rivisitazione della celebre ML che ha conquistato i cuori di tutti negli anni ’90 ma offre performance tecniche di ultima generazione; due sono gli schermi tech affiancati sul cruscotto per poter offrire le massime prestazioni in termini di multimedialità.

Terza proposta da non perdere è Mercedes GLE Coupe al prezzo di circa 97.000 euro in versione base e a salire con optional top di gamma; si tratta della prima SUV Coupé della casa automobilistica tedesca. Design, comfort e tecnologia vanno a braccetto in questa proposta dove non viene trascurato nessun dettaglio come il bagagliaio decisamente capiente e la possibilità di viaggiare in 4 comodamente. Con un impianto di infotainment dotato di sistema multimediale MBUX con plancia Widescreen e volante multifunzione di nuova generazione, dimostra ancora una volta come Mercedes vada in direzione high-tech.

Acquistare una macchina Mercedes di ultima generazione può essere una scelta eccellente per coloro che cercano stile, prestazioni e affidabilità. Mercedes-Benz è conosciuta in tutto il mondo per la qualità delle sue auto e la sua attenzione ai dettagli; le auto del brand offrono una vasta gamma di funzionalità e tecnologie avanzate, che possono migliorare l'esperienza di guida e rendere il viaggio più confortevole e piacevole.

Le auto firmate Mercedes sono state progettate per offrire prestazioni eccezionali: i motori sono costruiti con tecnologie avanzate, per garantire una guida fluida e potente, mentre le sospensioni e i freni sono altrettanto ben progettati, offrendo un'esperienza di guida confortevole e sicura. Grande cura anche per comfort e design: tutti questi elementi ne giustificano il prezzo, inserendo le proposte Mercedes tra i livelli più alti del settore motori. Hai dubbi sulla tua nuova auto? Rivolgiti a Trivellato, concessionaria specializzata che può aiutarti ad individuare la proposta adatta alle tue esigenze.