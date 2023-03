Attrezzi per il giardino: gli indispensabili

Per dedicarti al giardinaggio e prenderti cura delle zone esterne, è richiesto un set di attrezzi. Per sapere quali non possono mancare assolutamente, continua la lettura.

Guanti

Per lavorare in giardino procurati dei guanti da giardinaggio che evitano di farti del male. Guanti sottili e impermeabili in tessuto sintetico elasticizzato sono ottimi per lavorare con il terriccio. Tuttavia, per dei lavori più impegnativi, si utilizzano solitamente dei guanti dotati di rinforzi su palmo e dita che aiutano a prevenire tagli, abrasioni, piaghe e calli.

Vanga

Non può poi mancare la vanga per scavare e penetrare il terreno. Questo semplice strumento non può mai mancare in un giardino e all'interno delle casette in legno per gli attrezzi che vi tiene al riparo dagli agenti meteorologici. Una vanga di qualità che permette di risparmiare tempo e fatica quando scavi in un terreno compatto o addirittura dove corrono radici di un certo spessore.

Rastrello

Ripulisci il tuo giardino da foglie secche, detriti e anche rami o erba tagliata con un fidato rastrello. Ne esiste una gamma molto ampia che si differenzia per dimensioni e materiali per venire incontro alle tue esigenze.

Zappa

Se hai bisogno di dissodare, diserbare e, allo stesso tempo, arieggiare il terreno, lo strumento opportuno è la zappa. A inizio stagione prendi la tua zappa e prepara il terreno per accogliere nuove piante e arieggiarlo facendo penetrare più facilmente aria e acqua. Rispetto alla vanga, la zappa risulta essere più pratica per disgregare le compatte zolle di terra per rendere il terreno più accogliente e più facilmente penetrabile dalle radici delle piante e dei fiori.

Aeratore

A proposito di areazione del prato, l'aeratore è quello che fa al caso tuo. È una sorta di rullo da passare sul terreno dove pianti, ma anche sul prato, quando il terreno è molto compatto e non assorbe come dovrebbe acqua ma anche concime che infonde nel manto preziosi nutrienti come azoto e potassio. Anche questa operazione andrebbe fatta a inizio stagione per facilitare la germogliazione di nuovi fili di erba per rendere lo spazio esterno sempre più bello e vivibile.

Tagliaerba

Al fine di mantenere un bel prato, devi tagliare almeno una volta in settimana il prato. Infatti, più lo togli, più cresce rigoglioso e ricco. Per l'operazione della tosatura dell'erba, in commercio trovi moltissimi modelli di tagliaerba a partire da quelli col motore a scoppio fino a quelli elettrici da collegare alla corrente con un lungo cavo oppure che funzionano grazie a una batteria ricaricabile.

Tagliasiepi

Se nel tuo giardino hai delle siepi magari utilizzate per le bordature, dovrai procurarti anche un tagliasiepi, uno strumento indispensabile che aiuta a salvare tempo ed energia. Immancabili quelle a batteria per potare la siepe nel minor tempo possibile e addirittura darle una forma più artistica e particolare.

Forbici o cesoie

Per potare le piante da frutto e tagliare i rami più cresciuti il tagliasiepi ti serve ben a poco perché hai bisogno di una forbice da potatura o delle cesoie. Le grandi forbici permettono di intervenire sulla vegetazione per farla crescere in maniera regolare.