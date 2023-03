Gli hotel dell’Imperiese aspettano la Pasqua, primo test per l’estate 2023

Gli alberghi stanno uscendo piano piano dal letargo invernale e si preparano alla Pasqua che sul calendario è fissata per il 9 aprile. Le strutture ricettive hanno completato i lavori di ristrutturazione e restauro e ora sono impegnate nella composizione del personale addetto al ricevimento, alla ristorazione e ai servizi dedicati alle camere.

Il weekend pasquale è molto atteso anche perché fornirà indicazioni importanti sulla prossima stagione estiva. A preoccupare la categoria è l’aumento degli appartamenti per affitti brevi. Le prenotazioni stanno iniziando a crescere anche se la stima, per ora, vede un aumento del 30 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. “Ma la moltiplicazione selvaggia di appartamenti per affitti brevi che in qualche modo sta drogando il settore che ci preoccupa”, avvertono il presidente di Federalberghi Liguria Aldo Werdin e il presidente onorario Americo Pilati.

La categoria chiede “più controlli contro il proliferare di questa tipologia di attività”. “Sono necessarie iniziative mirate volte a limitare l’abusivismo e il “nero” negli affitti brevi con l’utilizzo di piattaforme. La concorrenza sleale generata verso albergatori, gestori di bed and breakfast e coloro che affittano le case alla luce del sole sta generando un forte squilibrio nel nostro settore. Operano a tutti gli effetti come strutture ricettive e quindi devono essere soggetti alle medesime regole di base previste per alberghi, affittacamere e bed and breakfast".