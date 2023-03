Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 10 a domenica 12 marzo in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 10 MARZO



SANREMO



11.00. ‘Tour Ariston’: visita guidata dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)

16.00. Per l’Unitre, conferenza di Raffaella Fenoglio dal titolo ‘Eroine letterarie’. Sala consiliare del Museo Civico in Piazza Nota (più info)

18.00. Per i ‘Martedì Letterari’ (eccezionalmente di venerdì), lo scrittore giallista Bruno Morchio presenta il suo nuovissimo noir ‘La Fine è ignota’ (La nave di Teseo). Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti

20.30. ‘Terroni - Italian Singing Dinner’: dinner show con musica e intrattenimento ispirato alla storia delle cene cantate con il meglio della musica italiana di sempre, intervallata da momenti di folklore e spettacolo (tutti i venerdì). Ristorante Strambò a Portosole (info)

21.00. Giorgio Panariello con il suo nuovo spettacolo ‘La favola mia’ (recupero dello spettacolo del 9/12/2022). Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)

BORDIGHERA



15.30. Per il progetto ‘Il Montale OSA e RIMembra il libro’ dell’ISISS Fermi-Polo-Montale, Gianmarco Parodi presenta il suo libro ‘Non tutti gli alberi’. Ex Chiesa Anglicana (possibilità di acquistare il libro autografato dall’autore)

OSPEDALETTI



12.00 & 20.00. ‘E' tempo di... Carciofi’ (14ª edizione), mille modi per degustare il carciofo di Ospedaletti’: 7 esercizi di ristorazione propongono menu a base di carciofi De.C.O. di Ospedaletti fino al 12 marzo (locandina)



IMPERIA

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



20.45. Presentazione libro ‘Donne Impertinenti" Gabriele Maria Corini. Figure femminili anticonformiste, ribelli, coraggiose nel libro dei Giudici’ di Gabriele Maria Corini. Oratorio di Santa Caterina, via San Maurizio, ingresso gratuito

DIANO MARINA

15.40. Arrivo della Quarta tappa della 2ª edizione del ‘Trofeo Ponente in Rosa’ in corso Roma: gara ciclistica a tappe internazionale Elite 2.2. (i dettagli a questo link)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

13.00. Quarta tappa della 2ª edizione del ‘Trofeo Ponente in Rosa’: gara ciclistica a tappe internazionale Elite 2.2. Partenza ufficiale sulla via Aurelia S.S.1 (i dettagli a questo link)

18.00. Corso di primo soccorso sul tema ‘La nostra salute’ a cura della Croce d’Oro di Cervo (cinque incontri al venerdì sino al 24 aprile a ingresso libero). Centro Sociale Incontro di Giardini I maggio 7

CERVO



10.00-16.30. Mostra ‘La mia canzone – storia del Festival di Sanremo’ con numerosi cimeli in esposizione. Evento a cura del Museo del Festival in collaborazione con il Comune di Cervo (ingresso 3 euro). Castello dei Clavesana, prorogata fino all’11 marzo, dal martedì alla domenica h 10/13-14.30/16.30 (più info)

ENTROTERRA

MOLINI DI TRIORA

19.30. ‘Agriteatro’: rassegna teatrale con compagnie della Provincia di Imperia, basso Piemonte e Marche con abbinamento di un piatto della tradizione delle Alpi Liguri. ‘L’Ustaria du Bestente’ di e con la Compagnia Riemughe Surve (Montalto Ligure). Agriturismo ‘La fontana dell’Olmo, Via Regina Margherita ad Agaggio Inferiore, info 349 7895886 (più info)

MONTEGROSSO PIAN LATTE

15.00. Festa della donna: tesseramento (h 15) + assemblea dei soci (h 18) + apericena conviviale (h 19.30) + musica dei Monelli di Montegrosso (h 21). Centro polifunzionale, info e Prenotazioni +39 379 196 0253

FRANCIA

MONACO

20.00. Recital di pianoforte di Daniel Barenboim. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)

20.00. Printemps des Arts 2023: Concerto / Cinema surrealista d’Europa e d’America con il Trio Énéide. Théâtre des Variétés (più info)





SABATO 11 MARZO



SANREMO



8.00-19.00. Mercatino ‘Piccolo Brocante’. Piazza San Siro



10.30-12.00. Corso di Massaggio infantile’ condotto dall’ostetrica Valentina Guglielmetti, insegnante di massaggio infantile in formazione presso l’AIMI (primo di 5 incontri gratuiti). Sede del Cav in Corso Cavallotti 250, fino al 25 marzo, info 388 5880418

16.30. Per la rassegna ‘Il Parco dei libri al Floriseum’, incontro dal titolo ‘Una splendida alba’ con Marisa D’Aloisio e Domenico Calvini. Floriseum, Museo del fiore a Villa Ormond, corso Cavallotti 113, info 333 3770840

21.00. ‘Una sera tra le galassie’: serata senza Luna alla ricerca delle magnifiche galassie disseminate tra le costellazioni del Leone e dell’Orsa Maggiore (offerta libera). Frazione di San Romolo, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 5520554



23.30. Bay Music Saturday: format creato per divertirsi a ritmo delle migliori hit di musica pop e dance del momento fino a tarda notte, in riva al mare sotto le stelle. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)



IMPERIA

9.30-12.30. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)



17.00. Presentazione del libro ‘La trama di Elena’ (Ponte alle Grazie) di Francesca Sensini. Dialoga con l'autrice la giornalista Antonella Viale. Libreria Ragazzi, via Amendola 24, info 329 8121159

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

21.00. ‘Bloccati dalla neve’: spettacolo teatrale con Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere. Teatro Comunale, info 184 1928309 (acquisto biglietti a questo link)



BORDIGHERA

8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)



OSPEDALETTI

12.00 & 20.00. ‘E' tempo di... Carciofi’ (14ª edizione), mille modi per degustare il carciofo di Ospedaletti’: 7 esercizi di ristorazione propongono menu a base di carciofi De.C.O. di Ospedaletti fino al 12 marzo (locandina)

DIANO MARINA

13.00. Quinta e ultima tappa della 2ª edizione del ‘Trofeo Ponente in Rosa’: gara ciclistica a tappe internazionale Elite 2.2. Partenza e arrivo (h 16.10 ca) in Corso Roma (i dettagli a questo link)

CERVO



10.00-16.30. Ultimo giorno della Mostra ‘La mia canzone – storia del Festival di Sanremo’ con numerosi cimeli in esposizione. Evento a cura del Museo del Festival in collaborazione con il Comune di Cervo (ingresso 3 euro). Castello dei Clavesana (più info)



ENTROTERRA

PORNASSIO

17.30. Per la rassegna ‘Il Sabato del Villaggio’, Cesare Bollani, ideatore e coordinatore del progetto ‘Consorzio della Lavanda della Riviera dei Fiori’, illustrerà le potenzialità di questa coltura per il rilancio dei territori svantaggiati e montani e lo sviluppo di opportunità agricole e turistiche. Evento a cura dell’Accademia Kronos. Sala polivalente della frazione di Ottano, ingresso libero, info 331 8369495



FRANCIA

MONACO

10.30. Printemps des Arts 2023: Masterclass del pianista Michel Dalberto. Centre Culturel Prince Jacques, Beausoleil (più info)

18.30. Printemps des Arts 2023: Tavola rotonda dal titolo ‘Gabriel Fauré, sociétaire national de musique’ con Irène Mejia, musicologa, e Bruno Mantovani, direttore artistico del festival. Modera Tristan Labouret, musicologo. One Monte-Carlo, Amphithéâtre (più info)

20.00. Printemps des Arts 2023: Concerto con il baritono Edwin Crossley-Mercer accompagnato al piano da Michel Dalberto. One Monte-Carlo (più info)

20.30. Concerto di Véronique Sanson’. Grimaldi Forum Monaco (più info)

NICE



11.00. Paris-Nice 2023 (competizione ciclistica): partenza della settima tappa Nice - Col de la Couillole da Piazza Massena (più info)

20.30. Per la serata di apertura delle ‘Giornate del cinema italiano’, proiezione del film ‘Corro da te’ di Riccardo Milani, inedito in Francia (divertente commedia che unisce la durezza della disabilità e la magia del romanticismo). Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31, fino al 28 marzo (più info)



DOMENICA 12 MARZO



SANREMO



9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori



11.30. Incontro in memoria di Monsignor Michele Raffa (sacerdote della nostra diocesi di Ventimiglia - Sanremo) dichiarato ‘Giusto tra le nazioni’. Pinacoteca Rambaldi in frazione Coldirodi



IMPERIA

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



16.00. Per il ciclo di conferenze dal titolo ‘PortOneglia-Ricordi dal passato’, incontro sui monumenti di Oneglia, chiesa dei Peri, sulla figura di Andrea Doria, a calata Cuneo con proiezione di alcune diapositive. Chiesetta dei Peri, ingresso gratuito



16.30. ‘Lidia - Storia di una masca’ di e con Alice Bignone. Per la regia Ermanno Rovella. Opere Parrocchiali Sala Don Piana, ingresso libero

OSPEDALETTI



12.00 & 20.00. ‘E' tempo di... Carciofi’ (ultimo giorno della 14ª edizione), mille modi per degustare il carciofo di Ospedaletti’: 7 esercizi di ristorazione propongono menu a base di carciofi De.C.O. di Ospedaletti (locandina)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

20.00. ‘Serata 133’: cena di beneficienza con intrattenimento musicale promossa da alcuni albergatori e organizzata dalla Croce d’Oro di Cervo, finalizzata alla raccolta fondi per la riparazione dell’ambulanza 133 (35 euro). Hotel Bergamo, info e prenotazioni 340 8448539



ENTROTERRA

BAJARDO



9.30. Per la rassegna ‘Profumo di carta’, ‘Passeggiata dedicata ai cercatori di nuvole con i piedi ben r saldi per terra’: passi e chiacchiere tra natura ed il clima che cambia con la guida ambientale escursionistica Antonella Piccone e l’esperto meteorologo Giovanni Nebbia. Ritrovo presso la chiesa di San Rocco, info 391 1042608

15.00. Per la rassegna ‘Profumo di carta’, ‘Incontro sulla meteorologia’ con Giovanni Nebbia di ‘The Meteo Meniak’. Chiesa di San Rocco

DOLCEDO

16.30. Presentazione del libro ‘111 luoghi della Riviera dei Fiori che devi proprio scoprire’ (Emons Edizioni, 2022), alla presenza degli autori Alessandra Chiappori e Stefano Ascheri. Casinò della frazione di Bellissimi, via Trincheri 3, ingresso a offerta libera

MONTALTO

10.00-18.00. ‘Vivi Montalto’: apertura delle botteghe artigiane e di alcuni spazi per la vendita dei prodotti enogastronomici e dell'artigianato con locali allestiti en plein air nei carruggi del paese + visite guidate alle chiese e ai monumenti (ogni seconda domenica del mese)

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)



SAN BIAGIO DELLA CIMA

17.00. Per il primo appuntamento di ‘Storie dell'Italia interna’, organizzato dall'associazione Amici di Francesco Biamonti in collaborazione con il comune di San Biagio della Cima, presentazione libro ‘Dalla fame al paradiso. Memorie di noi migranti dalla Valle d'Aosta alla Francia’ di Maryse Vuillermet, Fusta Editore. Introduce Claudio Panella. Presente l'autore. Segue piccolo momento conviviale. Locali de ‘U Bastu’, ingresso libero, info 389 9954834



FRANCIA

MONACO

15.00. Printemps des Arts 2023: concerto con Hélène Carpentier, soprano, Hilary Summers, alto, Stanislas de Barbeyrac, ténor, Florian Sempey, barato, accentus Insula orchestra, Laurence Equilbey, direction, Frank Markowitsch, chef de chœur. Auditorium Rainier III (più info)

NICE



11.55. Paris-Nice 2023 (competizione ciclistica): partenza della settima tappa Nice - Nice da Piazza Massena (più info)

14.00. 15.45 & 18.00. Per la rassegna delle ‘Giornate del cinema italiano’, proiezione dei film: Il Legiornario (h 14) + La Cena perfetta (h 15.45) + E noi come stronzi rimanemmo a guardare (h 18). Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31, fino al 28 marzo (più info)





