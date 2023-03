Target: SOS Serrature, esperti nello sbloccaggio e nella manutenzione di serrature

SOS Serrature nasce nel 2016 dalla passione di Luigi Bonavia, da sempre affascinato a questo mondo. Da quest’anno è entrato in azienda anche il figlio di Luigi, Matteo Bonavia e grazie a lui riescono a coprire un’area più vasta.

L’azienda è specializzata nello sbloccaggio e nella manutenzione di serrature, garantendo servizi di pronto intervento H24. L’azienda ligure segue meticolose operazioni di apertura su serrature tradizioni, a doppia mappa, a cilindro europeo, effettuano anche manutenzioni di casseforti digitali e a combinazione meccanica di appartamenti, gioiellerie ed uffici.

I titolari operano per conto di privati, aziende ed enti pubblici e garantiscono sempre la massima discrezione e riservatezza. In caso di sfratti o pignoramenti immobiliari di abitazioni o locali commerciali, compiono interventi di apertura porte su esplicita richiesta dell’Ufficiale Giudiziario.

SOS Serrature offre un servizio a trecentosessanta gradi anche per quanto riguarda l’unificazione e la masterizzazione chiusure ed assicura il rinnovo e il recupero dei pannelli porta, con trattamenti in lastre di vinile e con stampe digitali anche in grande formato. Inoltre l’azienda offre un servizio di duplicazione chiavi auto e moto con telecomando e duplicazione chiavi di ogni tipo a domicilio, recuperando il codice meccanico i titolari riescono a riprogrammare una nuova chiave con il codice dell’automezzo.

Il parametro che viene utilizzato per la scelta dei materiali è sicuramente il grado di sicurezza del prodotto fornito al cliente, ci sono infatti materiali più resistenti che resistono a punte di trapano ed altri eventuali arnesi. SOS Serrature fornisce da sempre interventi rapidi e risolutivi, caratterizzati dall’ottimo rapporto qualità prezzo.

(Riprese e montaggio Matteo Giovannini)

_____________________________________________________

Confartigianato è sempre al fianco delle imprese per l'aggiornamento dei corsi obbligatori in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Sul sito di Confartigianato Imperia a questo link è possibile consultare il calendario e procedere all'iscrizione al corso scelto.