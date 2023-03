Sei mesi al Challenge Sanremo: le novità verso la seconda edizione dell'evento internazionale

Il lungo percorso di avvicinamento alla seconda edizione del Challenge Sanremo è iniziato. A poco più di sei mesi dal fine settimana internazionale (23-24 settembre), la macchina organizzativa della Riviera Triathlon 1992 è già all'opera per la messa a punto dell'unico evento italiano del circuito Challenge Family, premiato l'anno scorso come migliore nuova gara.

Anche quest'anno, il Challenge Sanremo sarà valido come qualificazione a The Championship, la finale mondiale del circuito internazionale che vedrà al via i migliori atleti professionisti specialisti delle lunghe distanze e gli atleti amatori che hanno conquistato la preziosa slot nella categoria di appartenenza.

Le iscrizioni, che sono già aperte sul sito ufficiale, quest'anno prevedono anche la possibilità del pagamento a rate. Gli atleti potranno usufruire anche dell'assicurazione che consentirà loro di ricevere un rimborso in caso di mancata partecipazione oppure di trasferire l'iscrizione ad un altro atleta o ad un'altra gara del programma.

Quest'anno, tutta la parte agonistica sarà concentrata in due giornate. Sabato 23 settembre, sono in programma lo Swimrun “Alessio Bianchi” e le gare di triathlon giovanile, mentre domenica 24 settembre, ci saranno il Challenge Sanremo Middle Distance, 1,9 km di nuoto, 90 km di ciclismo attraverso 11 comuni della provincia di Imperia, 21,1 km di corsa, e il Triathlon Sprint, 0,75 km di nuoto, 20 km di ciclismo con la mitica salita del Poggio, e 5 km di corsa. Inoltre, domenica, è prevista anche la prova di Aquabike (nuoto + corsa) sullo stesso tracciato della gara su distanza media.