Doppio impegno nell'ultimo fine settimana per le atlete della Ginnastica Riviera dei Fiori

Si è svolta domenica scorsa a Genova la prova regionale (girone unico) del campionato individuale silver di ginnastica artistica.

Due le atlete della ginnastica Riviera dei Fiori in gara, entrambe Allieve 4, con Ilaria Vitulano che conquista un ottimo argento nella classifica assoluta LA (totale degli esercizi a corpo libero, volteggio, parallele asimmetriche e trave dove ha ottenuto il punteggio più alto della gara). Bene anche Martina Parente, nel livello superiore, con punteggi un po’ sotto i sui abituali standard in quanto reduce da una fastidiosa influenza. Soddisfatte le tecniche Elisa Addiego e Giulia Bellone, entrambe presenti in campo gara.

Sempre domenica, al Palazzetto di Quiliano si è svolta la 1a prova del campionato regionale d’insieme Silver di ritmica. Le ginnaste ponentine hanno preso parte alla gara LB2 che prevede l’esecuzione di un esercizio a coppie con attrezzi. Nonostante fosse stata preparata in poco tempo per fare esperienza di gara in vista dei successivi eventi agonistici, le ginnaste hanno portato in pedana esercizi di buon livello e difficoltà, con un’esecuzione non ancora pulita che il tecnico Monia Stabile confida venga migliorata per i prossimi impegni. Alla gara erano presenti circa 200 ginnaste dell’intera regione e per la Riviera dei Fiori sono scese in pedana le allieve Linda Carangelo e Alessia Cirone (7° posto) e le junior Micol Colucci/Laura Garibaldi (5ª coppia) Isabella Amelio/Greta Parente(6ª) e Chiara Aicardi/Elisa Cironegiunte al decimo posto.

La prossima settimana la Riviera sarà in gara con la ritmica a Padova con la 2a Prova del Campionato Nazionale di serie C e il trampolino e il teamgym a Torino per la 1a Prova del Campionato Nazionale di teamgym e la 2a Prova del Campionato Regionale di trampolino elastico.

La società sta organizzando, con la collaborazione di Nuova Lega Pallavolo e Olimpia Basket, due progetti multisport interessanti: il Greencamp Sanremo che si svolgerà dal 20 marzo a fine maggio nei giardini di villa Ormond e cortile scuola Pascoli a Sanremo dove i bambini dai 6 ai 14 annii potranno svolgere lezioni (una o due a settimana) con tecnici qualificati di ginnastica, pallavolo, basket, calcio, atletica, judo (Budo Sanremo) e arrampicata (Geco Climb).

Da giugno e per tutto il mese di luglio si svolgerà invece l’Educamp Coni con 5 settimane di scuola estiva sportiva dal lunedi al venerdi dalle 8 e 30 alle 17 con la possibilità di svolgere più di dieci discipline sportive e non solo, laboratori creativi, educativi e tante altre novità.