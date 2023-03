Il 7 marzo il club Sanremo Matutia ha festeggiato la sua Charter al Golf Club degli Ulivi (foto)

La sera del 7 marzo scorso i soci del Lions club Sanremo Matutia si sono riuniti al ristorante del Golf Club per festeggiare la Charter: la socia Sara Muia ha fatto le veci del cerimoniere distrettuale ed ha ricordato che nel lontano 1984-85 viene fondato il club lioness che diventerà nel 1988, padrino il Sanremo Host, il club Sanremo Matutia nel quale abbiamo ancora due socie fondatrici Maria Grazia Tacchi e Fiorenza Lolli.

In un breve excursus si è ricordato come il club si è sempre distinto per l’operosità verso i deboli, i giovani, gli anziani, nei riguardi della vista con varie proposte: lotterie, tornei di tennis, di golf, di burraco, di raccolte alimentari i cui fondi sono stati devoluti ai CANI guida, alla LCIF, alle famiglie bisognose del nostro territorio. Non sono mancati i convegni, conferenze ed incontri sulla salute con illustri ospiti.

La presidente con il rituale tocco di campana dà inizio alla serata che a dire il vero è stata improntata alla amicizia, alla collaborazione attiva di tutti i partecipanti ,alla serena convivialità.

Non sono mancate le presenze importanti a livello del Distretto 108ia3, del Comune di Sanremo, di numerosi soci con consorti ed amici. Il tavolo d’onore era così composto: Claudio Sabattini Gov. Distrettuale, Mauro Bianchi Past.gov. distrettuale direttore responsabile rivista LION, Gian Costa responsabile distrett. LCIF, Senia Seno past gov. Il 2° vice gov. Distrett. Enzo Bensa del club Sanremo Host, Giorgio Marenco pres. di zona, l’O.D. Sara Muia area GMA, Roberta Rota Presidente del club Matutia, il vice sindaco Costanza Pireri, l’assessore alla cultura Silvana Ormea.

La presidente Roberta Rota, nel suo intervento introduttivo, ha rivolto il benvenuto alle autorità lion e civili, ai soci e agli ospiti e, sottolineando come nella riunione di Consiglio Direttivo appena effettuato, il governatore si è ampliamente complimentato per l’operosità dei soci che hanno portato a termine numerosi services sia nel nostro territorio che a livello nazionale ed internazionale.

Ha preso la parola il governatore Sabattini che i soci del Matutia avevano già avuto il piacere di conoscere e, con la sua abituale loquacità e simpatia, ha fatto una considerazione: il nostro club come altri ha subito anni difficili a causa del Covid ma non ha mai abbandonato i contatti grazie ai sistemi telematici attraverso i quali i soci hanno potuto organizzare i vari service anche se in forma ridotta. Ora che siamo tornati alla normalità siamo tutti concordi nel riprendere attivamente il messaggio americano ‘INSIEME POSSIAMO’ che è bene concretizzare con le autorità civili del comune, della CRI, dei vari enti locali che possono collaborare con noi sul territorio. “Però - continua Sabattini – l’internazionalità è sempre da tener presente ora più che mai con aiuti per disastri naturali come il terremoto in Turchia e verso la Fondazione che ci permette la realizzazione di services a largo respiro che da soli non avremmo la forza di fare”.

Ha poi parlato delle funzioni istituzionali del GMA che deve promuovere la crescita associativa e che si attua mediante un processo di ricerca nuovi soci con un’attenta analisi del territorio.

Roberta Rota ha avuto il piacere di annunciare una bella notizia: “Il nostro club è stato nominato Club MODELLO: è un importante traguardo e ne andiamo fieri in quanto su 62 clubs del distretto siamo solo in 6! Abbiamo fatto fatica a raggiungerlo in quanto l’impegno previsto era gravoso ma con continue raccolte, tombole, tornei vari, acquisti di gadget per la LCIF nel corso di tre anni abbiamo reggiunto l‘obiettivo”.

Nel suo intervento Gian Costa responsabile della Fondazione ha voluto nominare tre persone che si sono battute per ottenere questo riconoscimento: Mluisa Ballestra, Gianni Ostanl e Roberta Rota che quest’anno hanno molto collaborato in questo senso con la collaborazione di tanti soci.

Nel suo breve intervento Mauro Bianche responsabile della rivista LION ha raccomandato di fare il punto sulla comunicazione: “cercate la collaborazione degli enti locali e agite con loro in sinergia per avere più visibilità e risultati più efficaci ed incisivi”.

Ed ora la presidente Roberta ha in serbo dei regalini in omaggio a tutti i soci e consegna una piantina di ciclamini con un simpatico oggetto che permette alle signore di tenere al tavolo la loro borsetta… pensiero graditissimo da tutti!!

Tante belle foto hanno suggellato i momenti salienti di questa splendida serata e ci si augura che tutti i services in itinere possano completarsi con successo.

LIONS CLUB Sanremo Matutia

ADDETTO STAMPA Ballestra Maria Luisa