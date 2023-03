Taggia: colpo di scena Lo Iacono tornerà in consiglio comunale, "Una pausa forzata per ripartire con un gruppo nuovo"

Si è staccato dal suo gruppo? "No piuttosto - risponde Lo Iacono - sono io che ho voluto fare un po' di pulizia. In questi giorni chiuderò la chat del gruppo e si ripartirà da zero. Un nuovo gruppo, sempre come 'L'Alternativa' e come 'Più Italia' di Fabrizio Pignalberi di cui sono espressione sul territorio. C'è stata una chiara rottura con gli appartenenti del gruppo precedente. Mi sono trovato da solo nel lavoro come consigliere, salvo alcuni con cui sono rimasto in rapporti. C'è chi ha diffuso notizie anche negli altri gruppi di opposizione sulle mie imminenti dimissioni e su altre pratiche che stavamo curando, arrivando a presentarsi al posto mio. C'è chi mi ha scavalcato per entrare nelle consulte senza avere alcuna autorizzazione. In altre parole qualcuno ha fomentato personalismi per un mero giochetto di poltrone. Siccome non penso che si debba amministrare così, preferisco ripartire da zero, fare tabula rasa. Chiederò semplicemente a chi vuole rimanere di partecipare attivamente al progetto politico ed eliminerò le mele marce. Ci sono già molte persone esterne che oggi hanno voglia di impegnarsi con me".