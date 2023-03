Sanremo: domenica 2 aprile si apre la stagione del 'Cross country urbano', previsto calendario da 8 tappe

Domenica 2 aprile si apre la stagione del Cross Country Urbano, organizzato in collaborazione tra Sanremo Bike School e Sanremooutdoor. Il calendario è composto da 8 tappe in altrettanti comuni e borghi del ponente ligure, in un circuito che vede anche l’importante collaborazione del Piemonte, con una data a Limone.

La prima gara si terrà il 2 aprile a Dolceacqua. Le gare sono aperte a bici tradizionali ed e-bike che, naturalmente, correranno in gare separate. L’età minima per la partecipazione è di 16 anni compiuti. Il format delle gare prevede un’ora di gara più un giro, su tracciato prevalentemente cittadino a cui, a seconda delle necessità, potrebbero essere inseriti anche tratti sterrati.

Nello stilare la classifica del challenge si terrà conto di uno scarto (peggior risultato ritiro o mancata partecipazione). Quindi la classifica terrà conto di 7 risultati utili su 8. In caso di parità verrà valutata l’entità dello scarto (si terrà conto del migliore risultato). Sono già aperte le iscrizioni per Dolceacqua sulla pagina Facebook XCUChallenge oppure su www.sanremobikeschool.eu.