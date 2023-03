Sanremo: domani pomeriggio ai 'Martedì Letterari' la presentazione del nuovo libro di Bruno Morchio

Domani alle 18, al teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, lo scrittore giallista Bruno Morchio presenterà il suo nuovissimo noir ‘La Fine è ignota’ (ed. Rizzoli).

Partecipa con Marzia Taruffi lo storico Matteo Moraglia, Presidente della Giuria tecnica del Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria. Letture scelte con l’arch. Elio Marchese, artista ed attore. L’incontro è stato inserito nel piano di formazione dei docenti. Ingresso Libero.

Bruno Morchio, è nato nel 1954 a Genova, dove vive e ha lavorato come psicologo e psicoterapeuta. È autore, tra l’altro, di una fortunata serie gialla che ha per protagonista l’investigatore privato Bacci Pagano. Per Rizzoli ha pubblicato anche Il testamento del Greco e Un piede in due scarpe, disponibili in BUR, e La fine è ignota (2023). Bruno Morchio ha ricevuto il Gran Trofeo alla Narrativa Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria nel 2020.

Martedì 14 marzo alle 16.30, invece, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia il Presidente Pierluigi Rosati introdurrà la figura dell’ammiraglio Luigi Rizzo eroe di guerra, insignito di due medaglie d’oro al valore militare. Graziella Lo Vano, nel suo libro ‘La laguna taceva’ proporrà, all’interno dei fatti storici, la vita privata di Rizzo e della sua famiglia e l’incontro con quella che diverrà la compagna di vita Giuseppina Marinaz.