Imperia: riapre il Puerto, il Centro Aggregativo Giovanile in viale Matteotti di fronte alla fermata della Pensilina

Sabato 18 marzo, dalle ore 17.00, si terrà la presentazione del nuovo Puerto, il Centro Aggregativo Giovanile in viale Matteotti 33 ad Imperia, di fronte alla fermata della Pensilina di Porto Maurizio



“Puerto è un centro aggregativo giovanile – si spiega nel comunicato -: un luogo a libero accesso e totalmente gratuito, dove i giovani possono trovare risorse e personale educativo per supportare le loro idee ed accoglierli nel cuore di Imperia. Puerto è un progetto aperto alle associazioni del territorio interessate a lavorare con i giovani.



In occasione dell'Open Day, a partecipazione libera, verranno organizzate dimostrazioni delle attività e dei progetti in corso.



Da gennaio a Puerto sono in calendario settimanalmente da martedì a giovedì dalle 16 alle 19:

- giornate con FabLab dedicate alle tecnologie;

- pomeriggi ludici in collaborazione con Ludo Ergo Sum;

- laboratori creativi e spazio compiti con Cooperativa Sociale L'Ancora.



Inoltre a Puerto si trovano:

- spazi dedicati al co - working;

- sala musica;

- wi-fi gratuito.



Puerto è un Civic Place selezionato da Fondazione Italia Sociale ‘un luogo straordinario dove si intrecciano bellezza, legami, storie e azioni. Un luogo in cui è viva la testimonianza di un’esperienza civica, dove accade qualcosa di importante per la Comunità’.”.