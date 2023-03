Domani lo spettacolo all'Ariston di Sanremo: stamattina Giorgio Panariello ospite a Radio Onda Ligure

Nuovo appuntamento su Radio Onda Ligure con le interviste ai grandi protagonisti del mondo dello spettacolo. In vista del suo show al Teatro Ariston di Sanremo, l'ospite di oggi sarà Giorgio Panariello, il celebre comico toscano reduce dal successo della trasmissione televisiva Tale e Quale Show.

Panariello sarà infatti protagonista domani sera con lo show “La favola mia“, il tour di successo che sta conquistando i teatri di tutta Italia, in cui l'artista si mette realmente ‘a nudo’, raccontando tanto di se a partire dalla complicata infanzia. Ma sempre senza rinunciare all’ironia e all’irriverenza che caratterizzano il suo frizzante umorismo.

L'intervista è in programma alle 11 e 45 nel corso della trasmissione condotta da Maurilio Giordana e sarà disponibile anche in streaming e in podcast sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.