Bordighera: alla Spianata del Capo, appuntamento con la Fiera delle Anime

Domenica 19 marzo torna a Bordighera la Fiera delle Anime. La Spianata del Capo dalle 7.30 alle 17.30 si animerà con bancarelle, street food e sorprese ed animazioni a misura di bambino, tra cui la fattoria didattica con i suoi animali. Ad accompagnare la giornata ci sarà tanta musica, alle 11.00 con le note di una band itinerante e alle 15.00 con un gruppo, sempre dal vivo.

“Una vera festa per le famiglie, in cui la tradizione si arricchisce di alcune novità per coinvolgere grandi e piccoli - commenta l’Assessore Melina Rodà -. Abbiamo lavorato con impegno, insieme all’Ufficio Turismo e all’Ufficio Commercio del Comune, per una giornata di divertimento e allegria; il mio desiderio è che la Fiera delle Anime sia, come era in passato, un momento di incontro e di riunione per tutta la Città”.​