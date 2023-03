Taggia: per l'8 marzo Monica Vallini mostra "I lividi del cuore", la famosa ballerina protagonista nella canzone di Cirimele (foto e video)

La scelta dell'8 marzo non è casuale. Infatti la canzone parla di violenza sulle donne, sopratutto di quella verbale, subdola, che si insidia quasi silenziosamente nel rapporto per spegnere piano piano la luce di quella donna. Ferite che non si vedono e che il cantante ha definito appunto “Lividi del cuore”. Un discorso che Monica conosceva bene ed è stato un attimo entrare nell’interpretazione di quel ruolo. È stata lei a curare il racconto che sarebbe dovuto emergere dal videoclip. Un progetto iniziato l'estate scorsa.

Il video è stato un lavoro fatto con poche risorse ma tantissima passione da parte di tutti. Il regista è stato Federico Cirimele un giovane visionario pieno di talento, mentre Paola Oggero è stata l’assistente alla produzione dell'intera opera.

"Una squadra ricca di bella energia che ha collaborato sin dal primo giorno. - ci raccontano - L’esempio che l’unione fa la forza! Non dimentichiamo poi l'importante ruolo di Gaia Garello, compagna del cantante: è stata l’ideatrice di questa collaborazione e se non fosse per lei nulla di tutto ciò sarebbe stato creato. Ricordiamo anche Angelo Cirimele il Maestro che ha reso disponibile la splendida location 'Palazzo Lercari' dove abbiamo girato l’intero videoclip e naturalmente ringraziamo il Comune di Taggia per la gentile concessione".

"Importante anche la performance di Claudio che per l’occasione oltre a mostrarsi come cantautore di livello, si è messo in gioco anche come ballerino, fidandosi di Monica e seguendola in ogni passo con attenzione e sintonia. - concludono - Il foglio di carta è il protagonista del video e rappresenta tutte quelle donne stropicciate da parole gesti e situazioni varie che non potranno più almeno in quel contesto tornare fogli lisci come una volta. Bisogna solo trovare il coraggio di allontanarsi o la fortuna di essere abbandonate da certe persone per trovare la rinascita".