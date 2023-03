Sanremo, degrado ai lidi della Foce: la segnalazione (Foto)

Una lettrice ci ha scritto per segnalare un episodio di degrado presente ai lidi della Foce a Sanremo.

"Non manca moltissimo all'inizio della bella stagione e della possibilità che, in prossimità delle festività pasquali arrivino turisti e villeggianti con la voglia di passare qualche ora sulle spiagge. Le foto in allegato evidenziano quello che si troverebbero ora se scegliessero i lidi alla Foce: ingresso praticamente impraticabile, ricco di massi e vari detriti che ostruiscono anche un canale di sfogo nel mare, strada sconnessa e difficilmente percorribile per disabili con carrozzine e mamme con passeggini, già in situazione normale, ora impossibile, cavi a penzoloni a ridosso del muro della villa romana, meta di visite, che danno solo senso di non curanza verso il paesaggio" - sottolinea Paola P.

"Non mi sembra un intervento particolarmente dispendioso da intaccare in modo irreparabile le casse comunali, certo bisogna avere il senso dell'ordine, della pulizia e avere a cuore la città" - conclude.