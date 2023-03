Vento di Okinawa a Imperia: domenica scorsa uno stage di karate con il Maestro Arangio Febbo

Grande successo domenica scorsa per il seminario che, per iniziativa del Maestro di Aikido Paolo Bessone della palestra OkClub di Imperia, ha visto protagonista un artista marziale per eccellenza, il Maestro Alessandro Arangio Febbo che vive e insegna nel proprio Dojo a Okinawa in Giappone, dove il Karate ha origine.

“Collaboro con il Maestro Arangio da diversi anni – dice Bessone - e credo che per i praticanti e appassionati di discipline marziali tradizionali, avere la possibilità di allenarsi con lui che ha dedicato la vita a quello, trasferendosi in Giappone per apprendere dai migliori Maestri, sia una grande opportunità. Si è trattato di un seminar interdisciplinare, vi erano infatti praticanti di differenti arti marziali, basato su un metodo chiamato Kobokeikoho (dal giapponese metodo di allenamento di attacco e difesa). Un sistema di allenamento piuttosto duro ed estremamente efficace. Ringrazio il Maestro Arangio e tutti coloro che hanno partecipato con entusiasmo a questa giornata e che magari, nel proprio insegnamento, possono introdurre nuovi spunti appresi”.