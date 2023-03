Rugby: una sconfitta e una vittoria per gli U15 di Sanremo contro Alessandria e Spezia

Prima esperienza fuori dalla Liguria per i ragazzi dell’Under15 Sanremo Rugby allenati da coach Donato Nesta. In franchigia come Union Riviera Rugby e in collaborazione con il coach imperiese Alessandro Castaldo, i ponentini sono stati impegnati ad Alessandria contro U.R.P.A. e Recco-Spezia ottenendo una sconfitta e una vittoria. Degna di nota la meta del biancazzurro Edoardo Berchiolli nel secondo match.





“Abbiamo subìto la prima sconfitta per via della fisicità degli alessandrini e una migliore organizzazione senza dimenticare il viaggio, era la prima trasferta - commenta coach Nesta - è stata una giornata molto positiva, c’è sempre più affiatamento tra i tecnici e i ragazzi di Imperia e Sanremo, stanno bene insieme. C’è una grande unione al di là del campanilismo tra le due città, indossano tutti la stessa divisa”. Il prossimo appuntamento per la Under15 è fissato per il 25 marzo.