Pallavolo: weekend ricco di impegni e ottimi risultati per le squadre della 'Mazzucchelli'

Ultimo fine settimana ricco di impegni per la scuola di pallavolo Mazzucchelli. Il weekend green è incominciato sabato con la partita della Mazzucard U12X (Misto) FIPAV che, alla Palestra Scuole Via XXV Aprile di Finale Ligure, ha affrontato il padroni di casa del Volley Finale Gialla nella prima giornata del rispettivo campionato. Ottimo esordio quello de piccolini 'mazzu' che grazie ad uno sbaragliante 3-0 hanno potuto ottenere i primi 3 punti stagionali iniziando nel migliore dei modi il campionato. Di seguito i punteggi dei set: 11/25, 0/25, 8/25.

La giornata di sabato si è conlcusa con l'altra prima giornata del campionato U12X (Misto) FIPAV dove a debuttare questa volta è stata la squadra Mazzucchelli Maschile che, al Mercato Dei Fiori di Sanremo, ha ospitato l'Andora Young. Anche in questo caso ottima prova della giovane formazione matuziana che grazie ad un netto 3-0 ha potuto appropriarsi dei primi 3 punti stagionali per poter iniziare al meglio il campionato. I giovani atleti della Mazzucchelli iniziano piano piano ad assimilare e fare propri i sistemi di gioco del gioco a 6 e nonostante per molti di loro sia stata la primissima partita, hanno dimostrato che grazie all'impegno e alla volontà che mettono in ogni allenamento, possono raggiungere ottimi risultati. Di seguito i punteggi dei set: 25-5, 25/11 e 25/10.

Domenica il via con la partita dei sempre più inarrestabili ragazzi dell'Unione Maschile Sanremo che, al Mercato dei Fiori, hanno ospitato l'Imperia Volley nell'undicesima giornata del campionato U15/M FIPAV. Come accennato in precedenza, i giovani atleti frutto dell'unione delle 3 società matuziane (Scuola Di Pallavolo Mazzucchelli, Nuova Lega Pallavolo Sanremo, Riviera Volley Sanremo) continuano in maniera inarrestabile a macinare vittorie su vittorie che sta per portarli, da qui a poco, alla conquista del campionato.

La formazione di Coach Angelo Del Toro infatti continua la propria marcia al titolo dimostrando, partita dopo partita, di essere in vetta non per caso e con merito e di essere senza dubbio la compagine più in forma del torneo intero nonostante i vari malanni stagionali e i vari infortuni abbiano obbligato il coach a fare giocare anche gli atleti con meno minutaggio che, puntualmente, non stanno deludendo affatto il proprio allenatore grazie ad ottime prestazioni una dietro l'altra. Anche in quest'ultimo incontro la compagine matuziana si è espressa in maniera eccellente, ottenendo un 3-0 (25/15, 25/10 e 25/20) che la avvicina ancora di più all'obiettivo tanto voluto.

Le partite sono proseguite con il match dell' Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli U14/F FIPAV che, alla palestra di Villa Citera ha ospitato il Maremola Volley. Gara impegnativa quella andata in scena in quel di Sanremo dove la formazione 'Arsa Mazzu' ha dovuto disputare ben 4 set per ottenere la vittoria per 3-1. Le ragazze di coach Fabrizio Cane hanno espresso buone fasi di gioco sia in fase d'attacco che in fase difensiva che le ha portate ad ottenere i primi 2 set. Successivamente ci sono stati troppi errori di disattenzione che hanno permesso alla formazione ospite di ribaltare il punteggio e di prevalere nel terzo parziale di gioco. Nel quarto ed ultimo set la squadra green si è ripresa e sbagliando di meno restando più concentrata, ha potuto portarsi a casa la partita e 3 punti fondamentali per il proseguo della stagione.

L'intenso fine settimana si è infine concluso con la partita della MO.DE Distribution Mazzu che alla palestra di Villa Citera ha ospitato la formazione La Casa Del Priore Andora nell' ottava giornata della Seconda Divisione Femminile FIPAV. Anche le ragazze green hanno ottenuto un'ottima vittoria per 3-0 (25/10, 25/10 e 25/09) in cui hanno mostrato buone azioni di gioco sia in fase d' attacco che in fase difensiva.