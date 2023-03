Pallavolo: ottimi risultati in un weekend pieno di impegni per le formazioni del Volley Team Arma Taggia

Weekend pieno di impegni, quello appena trascorso, per le ragazze di tutte le categorie del Volley Team Arma Taggia.

Le prime a partire le ragazze della seconda divisione Edilizia Crescente che sabato pomeriggio sono scese in campo al mercato dei fiori contro il San Giovanni Ospedaletti. Primo set partito con calma, giocato punto a punto (23-25) mentre il secondo e il terzo sono stati a senso unico, con le ospiti che hanno condotto e portato a termine i set dritte all'obiettivo (16-25 e 18-25). Una vittoria che aggiunge 3 preziosi punti alla classifica e che permette alle ragazze del VTAT Edilizia Crescente di stare tra le prime tre squadre del girone B e sperare di entrare nei play-off.

Alla Levà protagoniste le giovani dell'under 13Young del volley Team Arma Taggia che hanno giocato contro le pari età dell'Albenga volley. Partita combattuta sin dall'inizio con entrambe le formazioni alle prime armi che hanno giocato azioni altalenanti: alcuni scambi lunghi e giocati tirando su qualsiasi palla e altri caratterizzate da battute ‘ace’ (25-23, 25 -21 e 25-18). “Abbiamo sprecato meno in battuta rispetto ad altre volte ma si nota ancora difficoltà nell'organizzazione del gioco. Lievi miglioramenti si vedono - dice l'allenatrice Fontanesi - e anche questi 3 punti portati a casa ci fanno ben sperare per il prosieguo della stagione”.

In trasferta le ‘veterane’ della Corradini Home sono uscite sconfitte contro un'Albisola concreta e solida. Le ragazze del coach Ferrari partono male lasciando il primo set alle padrone di casa senza pungere. Nel secondo la partita è stata più equilibrata, giocata punto a punto fino al 26/24 per l'Albisola. Nel terzo parte bene la formazione armese, sempre avanti fino al 20 pari; poi alcuni errori di troppo, dovuti anche all'inesperienza, portano al risultato finale di 25/23 e un 3-0. “Alcuni spunti positivi fanno ancora ben sperare per questa fine di campionato”.

Domenica a Diano Marina si è giocato l'ormai classico Volley S3 in maschera, con i bimbi che dovevano giocare nelle loro diverse categorie, vestiti secondo il tema Walt Disney. I ‘cuccioli’ del Volley Team Arma Taggia si sono presentati con la divisa della banda Bassotti e l'allenatrice vestita da tenente. Ottimo travestimento e giocate sia al mattino che al pomeriggio; i bimbi si sono divertiti un sacco e questo è quello che conta alla loro età. E' arrivato anche il premio per la migliore maschera per cui è stata proprio una ‘domenica bestiale’.

A chiudere il weekend l'under 18 domenica sera sul parquet di Taggia contro le ragazze del Nova Volley. Partenza un po' sottotono con qualche misura ancora da prendere e set perso 22-25. Poi secondo e terzo set portati avanti senza problemi, con po' piu di attenzione e buone costruzioni di gioco (25-18 e 25-18). Nel quarto set qualche problema di ricezione, alternato a battute ace, momenti di distrazione e altri di gioco intenso, hanno permesso alle ragazze del coach Gallina di chiudere il set sul 26-24 e di portare a casa i 3 punti in palio.