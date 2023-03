Pallamano: non basta un primo tempo perfetto, San Camillo Riviera battuta dal Carros (29-32)

Torna da Carros con una sconfitta (29-32) la squadra senior maschile della San Camillo riviera, impegnata nella Poule Promozione Francese. Un risultato amaro in virtù di un primo tempo perfetto, dove i ragazzi del presidente Giovanni Martini concludono sul risultato di 19-12.

"Un vero peccato - dice il tecnico Domenico Bonsignorio - in questo momento abbiamo delle assenze importanti dovute a degli infortuni, nonostante tutto i giocatori che scendono in campo, si 'fanno' valere nonostante la giovane età rispetto alla media degli avversari, piuttosto esperti. Avranno modo di potersi rifare nelle prossime gare imparando dagli errori commessi in modo di concludere con più determinazione in modo vittorioso le prossime gare". In questo momento il team imperiese si trova al terzo posto ad una giornata al termine del girone d'andata. Tra i rossoblù imperiesi degna di nota le prestazioni di Stefano Quaranta con dieci reti e di Daniele Martino con otto.

La squadra: Mattia Ameglio, Mohamed Lahbyed, Elias Marras 4, Daniele Martino 8, Dario Martino 4, Massimo Moisello portiere, Stefano Quaranta 10, Alessandro Riano 2, Zenock Sodji 1. Allenatore: Domenico Bonsignorio. Dirigente: Domenico Martino.