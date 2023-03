Ottimi risultati per il Byakko Tai Sanremo alla qualificazione regionale di Judo per l’accesso alle finali nazionali (Cadetti)

Si sono disputate domenica scorsa, al palazzetto di Arenzano, le qualificazioni regionali per l’accesso alle finali nazionali A2 di categoria U18 (Cadetti) che si terranno a Taranto i prossimi 18 e 19 marzo.

La Byakko Tai Sanremo si è presentata con Matteo Carbonetto (-66kg), già qualificato di diritto in virtù dell’alto punteggio nella ranking list nazionale, e Federico Centola (-73kg) che, purtroppo, pur disputando una buona competizione non ha raggiunto la qualificazione. La giornata si è conclusa con le gare per la promozione dell’attività giovanile (pre-agonisti) categorie fanciulli e ragazzi, dove i giovani atleti Alessandro Carrese (cat. FA -30kg) e Bujar Sinameta (cat. RA -30kg), alla sua prima esperienza, raggiungono la terza posizione.

Un sicuro e meritato plauso per la competizione dei giovanissimi atleti che, incoraggiati dal Maestro Benemerito De Maria, dai tecnici Marco Carbonetto, Simone Bertinotti e da tutto lo staff del Dojo, si sono impegnati combattendo con passione e serietà ciascuno al meglio delle proprie possibilità. Continuano nell’anno nuovo i corsi di Judo per tutte le età dai bambini di 5/6 anni sino ai master.