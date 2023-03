Judo: ottimi risultati domenica scorsa ad Arenzano per gli atleti dell'Ok Club Imperia

Si è svolta domenica ad Arenzano la gara regionale giovanile di judo riservata alle classi pre-agonistiche per i nati dal 2012 al 2015. In queste categorie l’elemento fondamentale è il clima sereno che respirano i partecipanti, nessuna ansia da primo posto, in gara, come viene ricordato sovente ai ragazzi, se non si vince sicuramente si impara.

Esattamente ciò che hanno fatto i ragazzi dell’Ok Club, hanno disputato la loro gara dando il meglio di se dimostrando come sempre educazione, coraggio, rispetto delle regole, controllo e lucidità. La manifestazione di questa domenica è stata bellissima proprio perché sono emersi questi valori.

Valori che la disciplina del judo insegna rendendo orgogliosi sia i tecnici che hanno seguito i ragazzi a bordo tatami, sia le famiglie che dagli spalti hanno seguito con pazienza e amore i loro piccoli atleti. Sotto i singoli piazzamenti.

Medaglia d’oro per: Buetto Greta, Celislami Justin, Donzellini Mattia, Guglieri Matteo, Potenza Andrea, Spadacini Gabriele, Faggio Nicole, Haddan Sofia, Ventura Vittoria.

Medaglia d’argento per: Marcantonio Natan, Marvaldi Stefano, De Rose Luca, Bellavia Giacomo.

Medaglia di bronzo per: Cela Gabriel, Ghabir Omar, Haddan Yasmin, Mancuso Samuel, Tulipano Matteo, Omar Cristian, Rossetti Tommaso.