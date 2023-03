Imperia: il Comune dedica l'8 marzo alle donne iraniane e supporta le battaglie per migliorare la condizione femminile

Il Comune di Imperia dedica l'8 marzo di quest'anno in particolare alle donne iraniane e a tutte coloro che, nel mondo, hanno lottato e continuano a lottare per veder riconosciuti i propri diritti e la propria libertà.

A tale scopo, questa mattina il sindaco Claudio Scajola ha incontrato Sheida A. Rad, iraniana da 17 anni in Italia e da due a Imperia, e le ha donato la mimosa, simbolo della forza, della sensibilità e dell'autonomia delle donne. Questa sera, in concomitanza con il Consiglio Comunale, la facciata di Palazzo Civico si illuminerà di colore giallo, per lanciare un messaggio di sensibilizzazione sulla condizione femminile nel mondo.

“L'8 marzo non è una festa - commenta il sindaco Claudio Scajola - ma una giornata di riflessione e impegno sui diritti delle donne, troppo spesso ancora negati in molte parti del mondo. Per questa ragione, la mimosa che ho donato stamattina a Sheida, donna coraggiosa e impegnata nella nostra comunità, è per tutte le donne che combattono le disuguaglianze sotto ogni forma. Credo inoltre che contino più i fatti delle parole: per questo motivo tutti coloro che hanno responsabilità di governo devono assumersi l'onere di impegnarsi su questo tema”.