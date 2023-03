Sanremo: ladro seriale sulle auto posteggiate, i cittadini chiedono un intervento alle forze dell'ordine

Un nostro lettore di Sanremo, D.C., ci ha scritto per segnalare un tentativo di furto all’interno della sua auto la settimana scorsa:

“Il malvivente non ha trovato nulla di suo interesse ma ha rovistato l’auto in ogni angolo. La stessa notte anche un’altro signore, mio vicino di casa, ha avuto la stessa disavventura. La tecnica è sempre la stessa. Taglia la guarnizione intorno al finestrino, poi fa leva spingendolo leggermente fuori e, con una stecca in legno, arriva fino alla maniglia interna per aprire la portiera. La mattina sono intervenute le forze dell’ordine e, quando hanno notato la tecnica, hanno affermato che si tratta di un soggetto extracomunitario, che conoscono molto bene per averlo arrestato, e che si sposta ogni giorno in zone diverse. Ora voglio concludere facendo una sola domanda: fino a quando i sanremesi che posteggiano le auto in strada dovranno rimanere in balia di questo signore e subire danni? In Italia si fa un gran parlare di accoglienza, ma questo tizio, avendo dimostrato che dell’accoglienza non interessa proprio nulla, ce lo dobbiamo tenere ancora per molto oppure esiste una legge che concede a qualche autorità, non di consegnargli il foglio di via e lasciarlo ancora girovagare, ma di accompagnarlo quanto prima a casa sua”.