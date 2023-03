Calcio: i convocati biancoazzurri della Sanremese per il recupero di domani con il Chisola

Questa mattina la Sanremese ha svolto la rifinitura in vista della gara di domani contro il Chisola. Il match, valido per la decima giornata di ritorno del campionato di serie D, si disputerà alle 14.30 allo stadio Comunale. Si ripartirà dal minuto 33 della ripresa sul punteggio di 1-2 per il Chisola.



Al termine dell’allenamento, mister Giannini ha diramato l’elenco dei convocati: sono 18 i biancoazzurri disponibili. Assenti gli infortunati Fischer, Mauro e Mesina, indisponibili Bechini, Maugeri e Bohli, non convocato Ricossa. Squalificati Aita e Bregliano, torna Scalzi.



Portieri: Tartaro (2004), Ferro (2005).



Difensori: Mikhaylovskiy, Riviera (2004), Nouri (2001), Secondo (2003).



Centrocampisti: Maglione (2002), Gagliardi, Giacchino (2003), Valagussa, Owusu (2004), Rizzo, Larotonda (2002).



Attaccanti: Del Barba (2003), Aperi, Panattoni (2002), Pellicanó (2002), Scalzi.



A dirigere gli ultimi minuti della partita è stato designato il sig. Andrea Zoppi di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Roberto Palermo di Pisa e Daniele Nesi di Firenze.