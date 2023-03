Taggia: cultura e fitness itinerante in un connubio incredibile nelle strade del Borgo

Domenica scorsa nelle strade del Borgo di Taggia, cultura e Fitness si sono unite in un connubio incredibile. Tilldend - Byc Fit in collaborazione con il Comune di Taggia e l’associazione 'I Borghi più belli d’italia', ha organizzato un evento di Fitness itinerante, con musica in cuffia.

L’evento ideato dal Presidente di Tilldend Gianluca Petrai e dal Master Trainer, responsabile formazione Gandelli Giorgio prevede una camminata itinerante con 3 stazione di allenamento tutte a ritmo di musica. Grazie al partnership con le Palestre La Pineta di Arma di Taggia e The Club di Sanremo circa 70 persone si sono date appuntamento alle 09.30 in piazza Farina a Taggia per iniziare questa avventura sportivo/culturale della durata di circa 2h tra le strade del borgo.

Giorgio Gandelli Giorgio (Master Trainer) ci dice: ”Facciamo eventi in tutta Italia da circa 10 anni con grande successo, io sono di Arma di Taggia e Lavoro tra Sanremo, Roma e Milano… Era giusto fare un evento a casa mia e Taggia si è rivelata la location Ideale! Grazie al Comune di Taggia ed agli sponsor per questa opportunità!”.

Per info: https://www.tilldend.com/prodotto/taggia_palestre/