Taggia: è morto l'ex Consigliere comunale Marco Ardoino, il cordoglio della politica ponentina

E’ morto nel primo pomeriggio, dopo una lunga malattia, Marco Ardoino ex consigliere comunale di Taggia e colonna portante della sinistra nella nostra provincia.

Una malattia con cui ha lottato per mesi non sottraendo però l’impegno politico in Consiglio a Taggia e nel volontariato sociale fino a quando la malattia è risultata invalidante a tal punto da costringerlo al ricovero. Alla moglie Silvana e al figlio GianMarco le condoglianze di ‘Progetto Comune’ di Taggia e Sanremo e della nostra redazione.

Anche il Circolo di Rifondazione Comunista ‘Valeria Faraldi’ da la triste notizia della scomparsa di Marco Ardoino storico dirigente del nostro partito e locomotiva del medesimo, che sempre si è contraddistinto nel sociale sempre con il desiderio di stare dalla parte degli ultimi.