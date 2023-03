Taggia: addio a Marco Ardoino, messaggio di cordoglio del consigliere Lo Iacono (L'Alternativa)

Giuseppe Lo Iacono ha espresso cordoglio per la scomparsa di Marco Ardoino. Il consigliere comunale de L'Alternativa ha detto: "Non lo conoscevo molto se non da quando ci siamo trovati a sedere negli stessi banchi dell'opposizione in consiglio comunale a Taggia. Avevamo punti di vista diversi e in questi pochi mesi ci siamo anche scontrati. Ad ogni modo provo rispetto per la persona e per il politico che è stato Marco Ardoino. Quindi ci tengo a porgere le mie condoglianze ai familiari".