A Taggia il gruppo di minoranza Progettiamo Il Futuro ha espresso cordoglio per la morte di Marco Ardoino, ex consigliere comunale del gruppo Progetto Comune. Gabriele Cascino, Giuseppe Federico e Davide Caldani attraverso una nota hanno detto: "Porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia, per la prematura scomparsa del collega consigliere Marco Ardoino".