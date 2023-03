Sanremo: strade periferiche asfaltate con il primo lotto dei lavori, ora tocca al secondo da ben un milione

Dopo tante critiche i residenti di strada Borgo Tinasso, Isola Inferiore e via Tasciaire possono finalmente transitare con auto e moto senza il timore di cadere tra buche ed avvallamenti.

Stiamo parlando di alcune delle strade cosiddette ‘secondarie’ di Sanremo che, nelle ultime settimane sono state oggetto di lavori agli asfalti, tanto attesi da tempo. E’ il caso di strada Borgo Tinasso, dove all’inizio della via erano presenti buche dovute a gravi infiltrazioni d’acqua, anch’esse risolte. Ora, finalmente, si può transitare tranquillamente così come poco sopra, in strada Isola Inferiore.

Anche in questo caso una via lontana dal centro, dove però vivono molti residenti della città dei fiori, che non vedevano un lavoro del genere da oltre 20 anni. Situazione analoga per via Tasciaire, ora transitabile in sicurezza così come il primo tratto di via Margotti che, in futuro, sarà nuovamente oggetto di interventi.

Una serie di lavori di asfaltatura che, da poco ha terminato il suo primo lotto per circa 600mila euro e che era votato principalmente alle zone meno centrali della città. A breve partirà il secondo, da ben un milione di euro, che comprenderà sia zone centrali che periferiche. Interventi che mancavano da tempo e che sono stati possibili, dando fondo alle riserve del bilancio comunale.

Da Strada Borgo Tinasso i residenti, che hanno ringraziato per l'importante intervento, chiedono se e quando possibile, l'asfaltatura della strada che porta all'asilo e al campo di Pian dei Cavalieri che, come si vede dalle foto in basso, è in pessime condizioni.