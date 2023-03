Si rinnova il Motoclub Imperia: eletto il nuovo presidente Flavio Ferrarese ora le nuove iniziative

Aria nuova nelle due ruote imperiesi con l’omonimo motoclub che si rinnova nel consiglio direttivo, proseguendo il cammino segnato negli anni, un club di appassionati che ha contribuito fortemente a rendere popolare il motociclismo in fuoristrada nel ponente ligure.

Il nuovo presidente Flavio Ferrarese, ha formato una nuova squadra di lavoro, individuando collaboratori che vantano diverse esperienze nel campo, i quali cercheranno in futuro di poter puntare su varie iniziative volte a promuovere le attività motociclistiche nel nostro territorio valorizzandolo di conseguenza, con l’intento di rievocare i fasti di un glorioso passato che ha visto il motoclub tra i più attivi del ponente ligure e sul territorio nazionale.

Sono varie le iniziative che il Motoclub si prefigge in questi primi mesi del 2023, oltre alle pure attività ludiche destinate alla socializzazione e alla condivisione della stessa passione. Tra le prime nell’ordine, un vero e proprio corso di formazione e avviamento alle attività agonistiche che si è tenuto mercoledì scorso nella sede temporanea di Oneglia.

La serata è stata presentata dal plurititolato Giorgio Volpi, affermato pilota di enduro, che ha illustrato tutte le fasi che caratterizzano una gara di enduro, dalla preparazione del mezzo meccanico alla vestizione del pilota, dal disbrigo delle pratiche amministrative e tecniche prima della gara al momento della partenza e tutti i preziosi consigli utili ad affrontare competizioni che prevedono parecchie ore in sella, senza tralasciare le 'buone regole non scritte' sul comportamento da tenere quando si pratica il fuoristrada e si attraversano i tratti urbani.

Una buona causa che il motoclub intende affrontare è proprio quella di sensibilizzare l’attenzione dei propri iscritti, al giusto atteggiamento da tenere quando si è alla guida, sfatando il falso mito che individua i praticanti del fuoristrada come vandali che devastano i territori e che non rispettano le regole basilari del vivere comune, al contrario, chi pratica queste vere e proprie discipline, fa tutto il possibile per preservare le stesse zone attraversate e che sono indispensabili per la pratica di questi sport, potendole condividere con praticanti in bici, a piedi o a cavallo. Talvolta è cattiva abitudine generalizzare negativamente a fronte di pochi indisciplinati che perseverano nelle cattive abitudini.

Le nuove generazioni sono particolarmente attente al rispetto di queste regole basiche, così come confermato dalla grande attenzione mostrata dai parecchi presenti alla serata, i quali hanno apprezzato particolarmente questa importante iniziativa, vera e propria opportunità nel nostro ponente ligure.

Oltre alle lezioni teoriche in aula, seguiranno anche sessioni intensive di allenamento sul campo, dove esperti del settore, sia del motoclub che esterni, guideranno i piloti o aspiranti tali, nella tecnica di guida in fuoristrada con le varie modalità per poter aver ragione delle difficoltà dei territori attraversati.

Sono previsti in futuro altri appuntamenti inerenti alle diverse attività del motociclismo tra cui la guida su strada in gruppo e la scelta della moto ‘ideale’, oltre al coinvolgimento dei bambini con i primi approcci al mondo dei motori, attività primaria dell’infaticabile presidente storico Luigi Sappia scomparso ormai 13 anni orsono, che durante la sua pluriennale presenza nel motoclub, ha fortemente creduto in questo progetto di formazione per le giovani leve, gli stessi che verranno coinvolti anche tramite la presenza nelle scuole come attività di promozione, così come testimoniato dal nuovo presidente Ferrarese.