Pallavolo: tutte vittoriose le formazioni femminili dell'Imperia Volley nell'ultimo fine settimana

En plein di vittorie per le formazioni femminili dell’Imperia Volley scese in campo nel fine settimana: nella serie D regionale, U18 e U16 nei campionati giovanili. Sconfitta di misura, invece per la Serie D regionale Maschile.

Campionato Regionale Serie D Maschile 14a Giornata

Imperia Volley – Volley Uscio Rapallo 1 – 3

Manca solo un pizzico di esperienza ai ragazzi di Marco Biglieri e Massimiliano Niggi nella gara con i levantini del Volley Uscio Rapallo. La maggior esperienza degli avversari si rivela determinante nelle ultime fasi di ogni set chiusi con il minimo scarto (23/25). Domenica 5 marzo la trasferta più lunga per il capitano Stefano Sbarra e compagni, alle ore 19.30 a Ceparana contro la Pallavolo Futura Avis Bertoni, formazione di centro classifica del campionato.

Campionato Regionale Serie D Femminile 16a Giornata

Controcorrente NLP Sanremo - Imperia Volley 1 – 3

Mancava solo un punto alle imperiesi per avere la matematica certezza di entrare nei play off. La vittoria nel derby con la NLP Sanremo regala al capitano Matilde Gresia e compagne la sicurezza di aver centrato il primo obiettivo stagionale. Nella penultima giornata della regular season le giallo/nere del capoluogo ospiteranno sabato alle 21 al Palazzetto dello Sport di Zona San Lazzaro la formazione genovese del Cogovalle.

Campionato U19 10a Giornata (Ultima)

Vitrum & Glass Carcare - Imperia Volley 3 – 0

Termina con una sconfitta in Val Bormida il campionato della formazione U19. Con sei gare vinte e quattro perse i ragazzi di Marco Biglieri e Massimiliano Niggi chiudono al terzo posto della classifica generale.

Campionato U18 13a Giornata

Grafiche Amadeo - Imperia Volley 0 – 3

Con la vittoria nr. 13 in altrettante gare, passa con un turno di anticipo alla Final Four del 26 marzo.

Campionato U16 13a Giornata

Imperia Volley – Oliflor Sanremo 3 – 0

Vittoria numero nove su undici gare per il capitano Ginevra Carnabuci e matematico passaggio alla seconda fase del campionato.

Campionato U15 11a Giornata

Unione Maschile Sanremo - Imperia Volley 3 – 0

Non fa sconti la Unione Maschile Sanremo, leader indiscussa del campionato U15, che si impone sugli imperiesi con il risultato più netto.