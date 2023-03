Pallamano, fine settimana negativo per le formazioni dell’Abc Bordighera (Foto)

Sono tornate in campo, nel fine settimana, le formazioni di pallamano dell’Abc Bordighera.

Sabato pomeriggio presso la palestra Conrieri di Bordighera si è disputata la quarta partita di pallamano del campionato dipartimentale francese delle Alpi Marittime per la categoria under 13: ABC Bordighera - AS.BTP Nice Handball3. “Buona prestazione per i nostri ragazzi” - commenta l’Abc Bordighera - “Purtroppo, il risultato finale, 15 a 18 non ha premiato tutto l'impegno messo in campo dai ragazzi. La partita è stata molto tirata e veloce. Dopo tredici minuti di gioco la panchina dell'Abc ha chiesto il primo time out sul risultato di 3 a 7. I ragazzi hanno ascoltato attentamente i consigli della panchina e hanno ripreso subito con delle buone azioni di gioco e goal che hanno concluso il primo tempo 6 a 9 per la squadra ospite. Sulla ripresa si è continuato con un ritmo veloce e un po' di nervosismo. A pochi minuti dalla fine le squadre erano in parità, qualche occasione sfortunata dell'Abc non ha portato in vantaggio la squadra. I francesi hanno colto l'occasione e hanno così piazzato i goal vincenti. Fischio finale, vittoria sul campo dell'As Btp ma con gesti poco sportivi verso gli avversari”.

"Nel complesso siamo molto contente dell'atteggiamento e anche del fatto che abbiamo visto i ragazzi e le ragazze provare in partita quello che viene spiegato in allenamento. Il prossimo incontro sarà sabato 11 marzo alle 15 a Ventimiglia, i ragazzi dovranno giocare una partita del campionato francese ma dal sapore italiano: Pallamano Ventimiglia - Abc Bordighera” - dichiarano le allenatrici Manuela e Stefania.

I ragazzi dell’under 17 ieri mattina hanno, invece, giocato una partita valida per il campionato dipartimentale francese presso il Palazzetto dello Sport di Bordighera. L'Abc ha, infatti, affrontato il Cavigal Nice contro il quale perde 18-20. “I ragazzi dell'Abc subiscono una sconfitta di misura contro il Cavigal. È stata una gara nervosa, fin dai primi minuti di gioco molto fisica, purtroppo mal interpretata e di conseguenza giocata male dalla nostra squadra. Nonostante la non positiva lettura del gioco l'Abc è rimasta in partita fino ai minuti finali grazie, anche, all’ottima performance del portiere Alija" - fa sapere l’Abc Bordighera.

“Queste prestazioni anche se negative fanno parte del percorso di crescita dei nostri ragazzi" - dice il tecnico - "Dobbiamo concentrarci e lavorare per il prossimo fine settimana che ci vede impegnati sabato, sempre per il campionato francese, a Cros de Cagne e domenica alle 11 al PalaBiancheri, a Bordighera, per il campionato italiano contro il Vigliano”.

Come sempre la società dell’Abc Bordighera ringrazia i supporter e tutti gli sponsor: Era Food, Riello, Rollando, IR, Fusetti Giardini, Idrotecnica piscine Becagli, Roberto Rodo Fideuram.