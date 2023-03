I piccoli del minivolley NLP Sanremo al torneo in maschera di Diano Marina (foto)

Serie D NLP Controcorrente

Partita combattuta quella fatta dalle ragazze sabato in casa contro Imperia Volley. Dopo un primo set non giocato al meglio, nel secondo la squadra si compatta e arriva fino ai vantaggi sprecando il set point perdendolo 28-30. Al terzo riescono condurre per tutta la durata, vincendo. Purtroppo le atlete di coach Michela Valenzise non riescono a tenere la concentrazione anche in quello successivo cosa che invece le avversarie hanno fatto, chiudendo per 3-1.



U18 Sushi House Sanremo

3-1 questa volta per le ragazze della U18 in un bel match combattuto contro Bordighera. Qualche errore di troppo da parte delle nostre tengono in gioco le avversarie molto agguerrite, ma alla fine i 3 punti sono a nostro favore.



2^ divisione San Giovanni Volley Ospedaletti - NLP Sanremo perde invece contro la formazione dell'Arma Taggia 3-0. Le ns atlete impensieriscono le avversarie solo nel 1 set, nei successivi purtroppo non entrano più in partita subendo la sconfitta. La giovane formazione avrà modo di recuperare e migliorare.