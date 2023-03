Capo di Stato Maggiore della Liguria, Luciano Zarbano tenta la scalata in Comune a Imperia (foto e video)

Un ufficiale in prima linea con la passione per la collezione di militaria. Dopo aver indossato la divisa per tanti anni ora ha il colonnello Luciano Zarbano, 60 anni a luglio, ha un altro obiettivo in testa: indossare la fascia tricolore da sindaco.

"Perchè mi candido? Per rendere Imperia migliore, c'è tanto da fare. È mia intenzione promuovere la cultura, perché la cultura rende liberi. Bisogna creare una classe politica imperiese. La mia mission è quella di elevare culturalmente la città", ha detto Zarbano.

Alla conferenza stampa di presentazione che si è tenuta oggi presso l'hotel Rossini ha partecipato in collegamento video il coordinatore regionale Matteo Rosso, presenzieranno il coordinatore cittadino Giossi Massa e il coordinatore Provinciale Fabrizio Cravero oltre al senatore Gianni Berrino e alla consigliera regionale Veronica Russo.

Presenti gli alleati, Liguria Popolare, movimento rapprsentato dai coordinatori regionali e provinciali Tonino Bissolotti e Andrea Artioli e Luca Tallone di Centro Popolare. Ma presente, è questa è una novità, anche una delegazione di 'Imperia Rinasce' guidata dal futuro capolista Ivan Bracco.

Nato a Lentini in provincia di Siracusa è candidato alle amministrative di Imperia. Il suo curriculum è di tutto rispetto: si è arruolato nell’Arma dei carabinieri il 19 settembre 1984. Da carabiniere ha prestato servizio in Sicilia, mentre da Sottufficiale ha Comandato due Stazioni in Calabria ed ha prestato servizio presso la Sezione Speciale Anticrimine (oggi R.O.S.).