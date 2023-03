Causa civile per lo sfioratore di Arma di Taggia: escavatore trova il vecchio tubo sotto le spiagge (Foto e Video)

È stato trovato il vecchio tubo dello sfioratore di Arma di Taggia, al centro di una causa civile. Una storia armese risalente al 2011 che oggi ritorna d’attualità con l’accertamento peritale chiesto dal tribunale di Imperia per determinare se tra le spiagge Piccolo Lido e Idelmery fosse presente questa tubatura che in teoria non dovrebbe esserci.

L’accertamento scattato oggi è stato affidato alla ditta Tesorini. Questa mattina un escavatore ha trovato il tubo a circa 2,5 metri sotto la spiaggia. L'operazione di scavo su più punti è andata avanti per tutta la mattina. Erano presenti anche il vicesindaco Espedito Longobardi, l'ufficio lavori pubblici e il comandante della Polizia Locale Vittorio Boeri. Bisognerà capire se sotto la sabbia ci sia tutto il tubo oppure se sia stato lasciato solo in parte. Quella cercata è la vecchia tubatura collegata al canale che una volta era presente tra le spiagge di fronte a piazza Marinella. Il tubo doveva essere rimosso attraverso una somma urgenza, scattata per dei lavori collegati alle scogliere di fronte e al suo posto doveva essere collocato uno nuovo.

La tubatura venne posizionata ma a termine lavori emerse una difformità rispetto all’autorizzazione demaniale concessa: la conduttura era stata collocata ad una quota errata con un tracciato diverso da quello autorizzato. Così la capitaneria di porto decretò la pericolosità della nuova condotta e scattò l’eliminazione del manufatto che è ancora oggi visibile all'ingresso delle ex caserme Revelli. Invece, non c’era certezza su che fine avesse fatto la tubatura vecchia per il quale era stata pagata l’eliminazione. Secondo la ditta all’epoca il tubo venne rimosso ma le indagini fecero emergere sospetti diversi, da qui la necessità per il tribunale di procedere ad un accertamento per fugare ogni dubbio.