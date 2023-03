Ventimiglia: distese di discariche e troppi incivili ma le nuove ecoisole potrebbero portare la differenziata al 50%

Potrebbe salire decisamente fino al 50% entro la fine di marzo la raccolta differenziata a Ventimiglia, grazie all’immissione dei cassonetti automatizzati che, da alcuni giorni, stanno lavorando quasi a pieno regime dopo un periodo iniziale di gravi difficoltà.

Sono le prime indicazioni che arrivano in questi giorni dopo la quasi totale soluzione della lettura dei qr-code per il conferimento dei rifiuti. Negli ultimi tempi non sono mancate le lamentele di alcuni parti politiche cittadine sul controllo di chi non rispetta le regole. C’è da evidenziare che le sanzioni non potevano essere emanate fino a fine gennaio, visto che il servizio era in fase di start-up. Ora, invece, con il servizio che sta funzionando, potrebbero essere fatte le multe come previsto dalla Legge.

La Piemef, l’azienda che ha il compito del Dec (ovvero il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ha messo in piedi una ‘task force’ particolarmente attiva che sta svolgendo moltissimi interventi nei confronti di chi, incivilmente, lascia in qualsiasi luogo immondizia non differenziata o, ancora peggio, ingombranti che potrebbero essere conferiti regolarmente e in modo gratuito.

Da evidenziare come la Piemef non ha incarichi sanzionatori ma solo ispettivi e, proprio per questo, da settembre a dicembre scorsi, ha eseguito 145 report mentre, dal 1° gennaio ad oggi sono 47. Tra l’altro tutti riscontrati e risolti. La stessa azienda conferma come la situazione sia in lento ma costante miglioramento con le ecoisole sempre piene a conferma dei molti cittadini corretti. Nei prossimi giorni verranno anche eseguiti i report sullo svuotamento degli stessi cassonetti automatizzati, per le opportune verifiche sulla correttezza del conferimento.

Come dicevamo, a Ventimiglia gli operatori del settore si stanno trovando di fronte ad una serie di discariche abusive, sia attorno ai cassonetti che in zone nascoste della città. Un fatto che, purtroppo, si registrano anche in molte altre città e che vedono tanta gente buttare immondizia e ingombranti, anche perché non paga la Tari e, quindi, non potrebbe conferire regolarmente. Un problema che non sarà di facile soluzione, come si può vedere dalle foto.