Pallavolo maschile: vittoria per 3 a 2 dell'Unione Sanremo nel campionato U17 maschile

Vittoria sofferta per i giovani Sanremesi, che privi di Gozzi e Chiantore riescono ad imporsi sul difficile campo di Finale Ligure per 3 a 2.

Partono un po' a rilento capitan Graglia e compagni, che cedono il primo parziale ai padroni di casa per 25-21 commettendo troppi errori in ricezione. Bene nel secondo set: decisivi gli attacchi di Colella e i muri di Morgante e il set si chiude 22-25 per i sanremesi. Bene anche il terzo parziale: Corsaro prende in mano la squadra e smista bene il gioco per i suoi attaccanti (23-25).

Difficoltà invece nel finale del quarto set: alcune disattenzioni in fase difensiva consentono ai padroni di casa di aggiudicarsi il parziale per 25-21 e portarsi sul 2 pari.

Nel quinto e decisivo set i sanremesi riescono a esprimere al meglio il loro gioco e con gli ottimi servizi di Farisano e Graglia chiudono il parziale nettamente per 6 a 15.

Atleti Unione Sanremo:

Tinelli

Baldi

Colella

Moretti (L)

Farisano

Morgante

Zaffanelli

Graglia (K)

Neumann

Corsaro

Vankliff

Savini (L)

Con questa vittoria l'Unione Sanremo mantiene il terzo posto in classifica. Prossima gara sarà Sabato 11/03 a San Lorenzo nella difficile trasferta contro il Nova Volley.