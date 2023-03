Pallanuoto femminile: alla Cascione la Rari Nantes Imperia batte Busto per 15-9,

La Rari è efficace e fa sua una partita, a tratti non bellissima, fondamentale nel percorso delle giallorosse che salgono a quota 8 punti in classifica. Alla 'Cascione' Rari Nantes Imperia batte Busto per 15-9, nella prima giornata del girone di ritorno.

La squadra di Ragosa, infilato l'1-0 con Sara Amoretti, rimarrà sempre avanti nel punteggio nonostante Busto crei più di un pericolo per agguantare e, nella seconda parte di gara, si mostri sempre viva.

Le giallorosse indirizzano la partita a cavallo tra il terzo e quarto tempo trovando maggiore concretezza in attacco e, in porta, Bottiglieri è autrice di una buona prestazione, respingendo inoltre due penalties.

La Rari sale così a quota 8 punti in classifica e, momentaneamente, si attesta al quarto posto. Il prossimo week-end osserverà il turno di riposo per tornare in vasca il 19 marzo.

R.N.IMPERIA - BUSTO PALLANUOTO 15-9

(3-2; 4-2; 4-2; 4-3)

IMPERIA - Bottiglieri; A.Amoretti 1, Scacco 2, S.Amoretti 5, Imola, Mirabella, Iazzetta 1, Comba 1, Deserti, Accordino 1, Cappello 1, Sattin 2, Bergatta. All.: Ragosa

BUSTO - Mignone; Bombardini 1, Ardovino 1, Girardi cap. 1, Ielmini 2, Bera, Costa 2, Brusco 1, Marzoli, Scolieri, Masiello, Masiello E. 1, Peduzzi. All.: Crespi

Uscite per limite di falli Ielmini, Masiello, Costa (B) nel quarto tempo; Sup. Num. Imperia 5/10 + 3 rigori realizzati; Busto 3/5 + 6 rigori (tre realizzati e tre sbagliati)