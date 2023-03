Pallacanestro: nel Campionato Serie D Regionale sconfitta del Bvc Sanremo contro il Landini Lerici

Campionato basket Serie D Regionale – seconda giornata orologio

Landini Lerici - BVC Sanremo 97-48 (22-15, 28-12, 26-14, 21-6)

Landini Lerici: Coari 16, Travaglio 14, Gianbrocono 12, Rocchi 12, Converso 11, Spadoni 8, Tripodi 6, De Ferrari 5, Giamanti 5, Benevelli 3, Santacroce 3, Giananti 2. Coach: Pedrini.

Bvc Sanremo: Tavanti 18, Dalla Rosa 13, Todaro 12, Boero 3, Tacconi Daniele 2.

Un Bvc Sanremo, ridotto a solo cinque giocatori a causa d’infortuni e squalifiche, ha perso nettamente sul parquet spezzino del Landini Lerici. Nonostante il risultato, i giovani matuziani hanno onorato l’impegno disputando una prova orgogliosa.

Per quanto riguarda la partita casalinga del turno precedente con l’Aurora Chiavari non disputata per un guasto alle attrezzature elettroniche, il Bvc Sanremo si è visto assegnare la sconfitta a tavolino 20-0 e la squalifica di Alessandro Deda per tre giornate, poi ridotte a due a seguito del ricorso. Il tutto sulla base del rapporto arbitrale, sul quale è meglio sorvolare poiché assolutamente non corrispondente alla realtà dei fatti.