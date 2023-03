Motociclismo: il pilota del Moto Club Valle Argentina Loris Aschero campione Regionale Supermoto 2022

Sabato 4 marzo si è svolta a Genova, presso la sede del Comitato Regionale della Federazione Motociclistica Italiana, la premiazione dei campioni Regionali Supermoto 2022, che ha visto sul gradino più alto del podio Loris Aschero, pilota del Moto Club Valle Argentina.



"Un importante traguardo che arriva dopo sei gare di Campionato Supermoto categoria S4, sempre terminate con buoni piazzamenti. Complimenti a Loris ed in bocca al lupo per la nuova stagione, sempre in sella alla sua Honda e con il Moto Club Valle Argentina".