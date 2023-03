Calcio a 5 serie C maschile, goleada dell'Airole contro il Santo Stefano

Prosegue a suon di reti la marcia dell'Airole FC nella serie C di calcio a 5 maschile della Liguria. Nella tredicesima e penultima giornata del girone A infatti le viverne hanno superato per 11-2 venerdì sera al PalaRoja il Santo Stefano al Mare al termine di una gara perfettamente interpretata da tutti i giocatori di coach Cristian Biancheri.

Dopo alcune insidiose azioni ospiti era infatti il team biancoverde a sbloccare il risultato nei primi minuti di gioco con Fabio Casellato, al termine di una bella azione guidata da Marco Foti e Alex Bosio, seguito dalla rete di Gullace con Foti ancora in versione assistman. Il 3-0 era poi opera di Filippo Caramello Canzone in scivolata sul secondo palo a precedere il poker, firmato ancora da Gullace, con cui si chiudeva la prima frazione.

Il registro non cambiava nel secondo tempo con il gol immediato di Rossano Buono, autore di un potente tiro nel sette, a cui faceva seguito il compagno Casellato per il 6-0, risultato sul quale il Santo Stefano tentava di riaprire il match con una sfortunata autorete di Caramello Canzone ed un gol in contropiede di Jacopo Pisano che portava le due squadre sul 6-2. Un Airole straripante riprendeva però subito la sua marcia con un bel diagonale di Davide Trama nell'angolino basso ed una rete 'misteriosa' firmata da una co-produzione Casellato-Foti per la quale anche le immagini non chiarivano con precisione il marcatore. Nessun dubbio invece sul 9-2 firmato da Foti su passaggio del portiere Gabriele Prato, che impreziosiva così con un assist filtrante la sua ennesima ottima prova fra i pali, a cui facevano seguito le ultime due reti del match siglate da Bosio ed ancora da Buono autore della sua prima doppietta con la maglia dell'Airole.

Tre punti fondamentali quindi per i biancoverdi che ora attenderanno mercoledì l'esito del recupero fra Santo Stefano e Taggia con il quale i giallorossi, in caso di vittoria, si porterebbero nuovamente al primo posto in classifica davanti all'Airole per la migliore differenza reti negli scontri diretti a parità di punti. Una situazione che renderebbe quindi davvero thrilling l'ultima giornata di regular season con le viverne impegnate in trasferta ad Imperia ed il Taggia sull'insidioso campo della Spotornese