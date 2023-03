Per le elezioni amministrative, Luigi Tezel nominato coordinatore della campagna elettorale UDC per la provincia di Imperia

Il commissario regionale per la Liguria Umberto Calcagno, in accordo con le cariche locali dell’UDC, ha nominato Luigi Tezel coordinatore della campagna elettorale UDC inerente alle elezioni amministrative 2023 della provincia di Imperia.

“Il signor Tezel – si spiega nella nota, sostenitore convinto dei valori cristiani cattolici rappresentati dall’UDC, in passato aveva aderito al CCD e alla Democrazia Cristiana impegnandosi nella vita politica e sociale del territorio. Membro della Confraternita dei Disciplinanti e della Caritas locale, è responsabile di progetti della Diocesi Albenga - Imperia e in particolare come educatore dell’Azione Cattolica ACR".