MercatoRetrò 2023, grande affluenza allo stand della manifestazione imperiese al raduno di Parma (foto)

Si conclude oggi la manifestazione legata alle auto e moto d’epoca di Parma, Automotoretrò, giunta alla 40º edizione che, seppur ridotta, ha fatto registrare un’ottima affluenza. Presente con uno stand l'imperiese Giuseppe Lo Sicco, organizzatore di Mercatoretrò.

“C’è stata una buona affluenza al nostro stand - dice Lo Sicco - e siamo riusciti a intraprendere contatti importanti per la nostra manifestazione di Imperia, sia con collezionisti privati che concessionari. Abbiamo colto l’occasione anche per fare inviti per l’area Salso a Imperia, che ci sarà data in concessione, dove saranno esposte varie vetture. MercatoRetrò, infatti, tornerà anche quest’anno, dal 9 a 11 giugno, e, come una macchina del tempo, porterà calata Anselmi e tutta la città di Imperia in viaggio attraverso la nostra storia, grazie agli organizzatori dell'evento,Liguria Classic e Autostory”.