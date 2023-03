Un lupo a Badalucco? Ne parliamo con Paolo Rossi Wolves Photographer "Non è insolito, bisogna essere rispettosi"

"Se si trattasse di un lupo, non sarebbe così insolito". È quanto ci ha raccontato Paolo Rossi, di fronte all'avvistamento di Badalucco (LINK), in provincia di Imperia. Lui è un fotografo genovese che da 20 anni si è specializzato nel cercare e immortalare la fauna selvatica, in particolare i lupi sulle montagne liguri. Di recente è salito agli onori della cronaca nazionale per essere riuscito a riprendere il gatto selvatico europeo sulle alture di Genova. Il filmato di Badalucco



Che cosa ne pensa, potrebbe essere un lupo? "Non è facile rispondere con certezza - ci risponde Rossi, raggiunto al telefono , dopo aver visto le immagini - il filmato è di notte ma dall'andamento potrebbe essere un lupo. Come dicevo oggi non è anomalo trovare questi animali sempre più vicino ai centri abitati. Si può dire che il lupo ha imparato da tempo a cacciare gli ungulati tra le case. Lì, hanno spazio per muoversi e lo fanno di notte quando non c'è l'uomo. Non è innaturale, seguono solo le loro prede. Potrebbe non essere stata nemmeno la prima volta. Semplicemente fino ad oggi nessuno l'aveva visto o non era mai stato ripreso da una telecamera".

Quanti lupi ha visto da quando ha iniziato a fotografarli? "Dal 2009 ad oggi, almeno quaranta esemplari, tutti diversi. Mi muovo sempre ai margini della radura, non faccio rumore, non lascio cibo e nessuno di questi lupi ha mai avuto un atteggiamento aggressivo nei miei confronti" - risponde.

C'è da avere paura? "No, l'uomo non viene attaccato del lupo però è un animale selvatico. Bisogna fare attenzione. Chi è rispettoso può convivere sia con il lupo che con tutti gli altri selvatici. Lo ripeto ci vuole sempre rispetto".