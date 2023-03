Pallanuoto maschile: una bella Rari Imperia cede in casa al Lavagna 90 col punteggio di 12-14

Una bella Rari cede, in casa, al Lavagna 90 col punteggio di 12-14. Prestazione di livello dei ragazzi di Gerbò che però pagano qualche ingenuità di troppo e, nel finale, non riescono a ricucire lo strappo.

Le squadre chiudono in parità i primi otto minuti con la Rari che recupera il parziale per due volte: prima ci pensa Cesini - che incastona l'ennesima gemma della sua carriera - poi con il 2-2 di Taramasco su penalty, conquistato da capitan Corio.

Il secondo periodo segue lo stesso leit-motiv: la Rari aggancia ma subito dopo, gli ospiti tornano avanti. Così Taramasco realizza un altro penalty sul 2-3 e Corio, in superiorità numerica, realizza il quattro pari. Ma nuovamente i bianconeri si riportano in vantaggio dopo trenta secondi. La Rari potrebbe rifarsi sotto ma il tocco di Gabutti è decisivo sul terzo penalty di Taramasco che, questa volta, finisce sulla traversa. Da lì, i levantini piazzano altre due reti per il 4-7 dell'intervallo.

Nei primi novanta secondi del terzo periodo, Lavagna va in rete altre due volte confezionando un mini-parziale da 5-0 che segna lo strappo decisivo. La Rari però è brava a non scoraggiarsi e anzi proporsi con continuità davanti alla porta avversaria: sono soprattutto i giovanissimi a mettersi in mostra. Qualche sbavatura di troppo dietro, nonostante una superlativa prova di Grossi, ma davanti vanno a segno il difensore Giacomo Grosso, per due volte, Filippo Milani, in ripartenza, e Pietro Cipriani, con un siluro che toglie le ragnatele dal sette. Lavagna comunque risponde colpo su colpo e il risultato, all'alba dell'ultimo tempo, è 8-12.

Rimane però il rammarico di passare , nel momento decisivo, dal potenziale -2 al reale -4. Da un lato, il rigore di uno sfortunato Taramasco incoccia il doppio palo interno ed esce; dall'altro Pellerano centra il montante e si insacca. Scene identiche, destini opposti che, poco alla volta, costruiscono il risultato definitvo.

A coronamento di una prova encomiabile, la Rari non si disunisce nemmeno nell'ultimo quarto ed anzi prova la rimonta. Capitan Corio e Grosso (alla prima tripletta personale tra i grandi) vanno a segno, Lavagna risponde poi Taramasco infila altre due volte Gabutti con un paio di ottime soluzioni.

Alla Cascione, finisce 12-14 e la Rari comunque applausi.

R.N.IMPERIA - LAVAGNA 90 12-14

(2-2; 2-5; 4-5; 4-2)

IMPERIA - Grossi, Grosso 3, Casella, Mazzariol, Gandini, Milani 1, Porro, Corio cap. 2, ROmbo, Cipriani 1, Taramasco 4, Cesini 1, Lanteri. All.: Gerbò

LAVAGNA - Gabutti, Elefante, Botto., Pedroni 1, Cunko 2, Capelli, Pellerano 1, Pelliccia 1, Luce 3, Cimarosti 3, Menicocci 2, Magistrini, Casagrande. All.: Martini

Uscito per limite di falli Luce (L) nel quarto tempo; Sup.Num.: Imperia: 1/6 + 5 rigori (3 realizzati e 2 sbagliati). Lavagna 2/9 + un rigore realizzato