Calcio femminile, Sanremo Ladies imbattute: decima vittoria consecutiva per le ragazze di mister Busacca

Decima vittoria consecutiva per le Sanremo Ladies, che ieri sera hanno battuto, in casa, l’Entella per 5-3, durante la partita valida per la decima giornata del campionato di eccellenza di calcio femminile.

Le ragazze guidate da mister Ivan Busacca, che nell'anticipo di campionato sono riuscite a vincere grazie ai gol di Tedesco, di Parrinello, di Famà, di Lercari e di un autogol, risultano così imbattute. “Ieri sera abbiamo fatto un anticipo di campionato che abbiamo vinto 5-3 contro l’Entella andando così a 10 su 10. Siamo così tra le pochissime squadre in Italia, in tutte le categorie tra maschile e femminile, ad essere imbattuti. Inoltre, in Liguria risultiamo essere l’unica squadra ad aver ottenuto solo vittorie. Una vittoria che continua a far vedere il buon lavoro della società e del mister sul campo. Il gruppo è sempre più unito e ha l’obiettivo di vincere insieme! Sono tutti importanti dalle titolari a chi gioca meno” - commenta il presidente Simone Ricci - “Da sottolineare ancora una volta il supporto delle aziende partner della squadra: Unoenergy, Cantieri degli Aregai e l’associazione STEAMIAMOCI, che si è unita al nostro brand e società per dimostrare che il gender gap si sta riducendo e le Ladies lo stanno dimostrando molto bene. Una menzione la merita FISIOMED che con la sua professionalità e competenza consente alle atlete di essere sempre in forma e recuperare velocemente dagli infortuni. Insomma, un mix di società e partner per un progetto che punta al massimo”.

Le Sanremo Ladies torneranno in campo il 12 marzo alle 14.30 per affrontare il Superba Calcio Femminile.